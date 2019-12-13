Москва, , 10:44 — REGNUM Согласно ноябрьскому онлайн-опросу, большинство мужчин в России выбирают зимние шины полагаясь на свой личный опыт. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Исследование представители агентства провели в рамках подготовки маркетингового отчета, согласно которому 88% мужчин и 55% женщин покупают зимние шины самостоятельно. К помощи знакомых, родных и друзей прибегают 12% мужчин и 45% женщин.

Также проведённый опрос позволил узнать, какие типы зимних шин выбирают автолюбители. Исследования показали, что шины с «шипами» чаще покупают мужчины — 78%, а женщины покупают такие шины реже — 72%. Шины с «липучками» покупают 22% мужчин и 28% женщин.

Стоит также отметить, что мужчины перед покупкой шин читают отзывы и статьи в интернете и обращают внимание на рекомендации автокомпаний и автоэкспертов. Женщины же больше верят своим знакомым, сотрудникам СТО или знакомым механикам.

Ранее на заседании комитета в ЗСО Ульяновской области была предложена инициатива о создании в муниципалитетах бесплатного сбора старых автопокрышек. Предложение было сделано в связи с тем, что в регионе растёт объём использованных автомобильных шин. По словам авторов инициативы, количество использованных шин может вырасти втрое.

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