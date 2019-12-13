Село Култаево, Пермский край, , 10:39 — REGNUM В Пермском крае только через суд удалось восстановить законные права участников строительства коттеджного поселка «Южная усадьба», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого минстроя.

Инициатором иска стало министерство строительства. Жильцы коттеджей признаны законными владельцами домов.

Застройщиком экопоселка выступало АО «Камская долина». Восемь домов оказались в залоговой массе Сбербанка. После оплаты сделок с недвижимостью коттеджи так и не были сняты с залога. Более того, в 2018 году ряд домов выставили на торги. С продажи объекты сняли после того, как чиновники провели переговоры с банком и приставами.

Коттеджный поселок «Южная усадьба» расположен в селе Култаево, на живописных холмах, окруженных лесом. Первую очередь (32 дома) экопосёлка застройщик «Камская долина» сдал в эксплуатацию в 2007 году.