Ташкент, , 10:33 — REGNUM Министерство народного образования Узбекистана раскритиковало предложение государственного комитета по развитию туризма о переводе всех учебных заведений в стране на пятидневку, сообщает 13 декабря издание Kun.uz.

В министерстве отметили, что данное предложение не было согласовано с профильным ведомством и вызывает ряд вопросов. В частности, введение пятидневки осложнит ситуацию в перегруженных школах, обучающих детей в две или три смены.

Кроме того, большинство родителей работает шесть дней в неделю, что создает дополнительные риски для развития и воспитания детей. В министерстве также выразили непонимание в связи с предложением сократить летние каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре для обсуждения был опубликован проект постановления правительства Узбекистана, разработанный государственным комитетом по развитию туризма. В частности, для развития сферы туризма в стране предлагается ввести пятидневную рабочую неделю, а также увеличить зимние каникулы за счет летних.

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