Москва, , 10:31 — REGNUM В Москве и Подмосковье установилась теплая погода без снега, несоответствующая зимнему сезону. Но в выходные дни в столичном регионе выпадет снег, передают «Метеоновости».

Читайте также: У каждого десятого жителя РФ зима — любимое время года

В субботу, 14 декабря, в Москву с юго-восточным ветром начнёт поступать морозный воздух. Пойдет снег. Ночью подморозит до — 3, — 4 °C, днём температура воздуха повысится до 0, +1°С.

В воскресенье, 15 декабря, немного потеплеет — ночью до — 2, — 3 °C, днём до +1,+2 °С. Снег превратиться в мокрый дождь. Атмосферное давление в норме 744−747 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики обещают в Москве настоящую зиму с 20 по 24 декабря. Столбик термометра может опуститься до — 14, — 16 °C.

Читайте также: Топ-5 причин, почему жители России любят зиму