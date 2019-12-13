Шкотовский район, , 10:39 — REGNUM В Шкотовском районе Приморья открыто движение по мосту через реку Лобога, являвшемся несколько лет проблемным местом для движения транспорта на юге края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Приморья.

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72 метровое сооружение расположено на окраине Смоляниново на трассе Артём — Находка.

Как рассказал главный инженер АО «СпецСУ» Иван Зайченко, строительство моста велось с июля по ноябрь 2019 года.

«Работали по максимуму, без выходных, в две смены, чтобы до конца года пустить движение», — добавил Иван Зайченко.

В дальнейшем строителям предстоит оборудовать подходы к мосту — 200 метров до сооружения и 300 метров за ним.

«Это устройство тротуаров, монтаж освещения, укладка асфальта», — пояснил представитель подрядчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько лет повышение уровня воды в реке Лобога, вызываемое длительными дождями или тайфунами, неминуемо перекрывало движение по трассе Артём — Находка, из-за чего автомобилистам приходилось делать огромный крюк, прибавляющий более 100 километров.