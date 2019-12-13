Москва, , 10:23 — REGNUM Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет, сообщает 13 декабря РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что с января по октябрь убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 259,6 тыс. человек.

«Это означает, что по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет, выше этот показатель был только в 2008 году — 362 тыс. человек», — пишет издание.

При этом, считают демографы, убыль населения не компенсирует даже приток мигрантом. Национальная цель по обеспечению естественного роста населения, поставленная в майском указе главы государства, в этом году выполнена не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года общая численность населения страны составила 142 857 тыс. человек. По сравнению с 2002 годом население сократилось на 2 310 тыс. человек (или на 1,6%).

В 2010 году по сравнению с 2002 годом численность населения сократилась в 62 регионах, наиболее значительно уменьшилась численность населения в Магаданской области (14%), Псковской области и Коми (по 11,5%). В 21 регионе численность населения возросла, более всего — в Чечне (на 15%) и Дагестане (на 13%).

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