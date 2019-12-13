Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM В Ленинградской области проводится ежегодная новогодняя акция — все желающие могут бесплатно получить в лесничествах региона ёлки для встречи Нового года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Чтобы получить новогоднее дерево, необходимо определиться, в каком лесничестве будет удобнее произвести заготовку ели. После этого петербуржцу или жителю Ленобласти необходимо обратиться в лесничество и предъявить документ, удостоверяющий личность, заключить договор и выбрать дерево на лесном участке, указанном в договоре.

«Деревья предлагают на участках, предназначенных для сплошной вырубки — по линейными объектам или обочинам дорог. На одного человека разрешено взять не более одного дерева высотой до 3 метров», — поясняют власти.

Несмотря на то, что делянки под заготовку елей для новогодних праздников отводятся во всех лесничествах, во всех районах Ленинградской области, наибольшей популярностью у жителей региона традиционно пользуются лесничества, ближайшие к Санкт-Петербургу: Всеволожское, Гатчинское, Кировское, Ломоносовское и Тосненское.

К примеру, в новогодние праздники 2018 года в Ленинградской области было заключено более 32 тысяч договоров на приобретение лесных насаждений для собственных нужд.