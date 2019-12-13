Москва, , 10:19 — REGNUM Граждане РФ столкнулись с тем, что в стране крайне плохо контролируется качество бахчевых культур, и предпочитают не покупать их, опасаясь за собственное здоровье, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 декабря корреспондент ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ за пять лет упало потребление овощей и бахчевых.

«Овощи стали сильно дороже. Пучок петрушки в магазине уже не купишь за 5 копеек — он стоит от 20 рублей, — сказал Делягин. — А с бахчевыми культурами и вовсе совпадение двух тенденций. Во-первых, они подорожали, а с другой стороны, все понимают, что никто не контролирует качество. И люди уже не раз травились арбузами, нитратами в дынях. Проконтролировать качество сложно. В итоге вы покупаете сверхдорого и без гарантии качества в магазине, либо вынуждены обращаться к людям, которых в другой ситуации хотели бы обойти за километр».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата в России за последние пять лет сильно снизилось уменьшилось потребление овощей и бахчевых. У женщин — это снижение составило 21%, а у мужчин — 17%.

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