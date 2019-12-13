Чебоксары, , 10:18 — REGNUM В Чувашии за десять месяцев рождаемость сократилась на 12,2%, число умерших превысило число родившихся на 30,9%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате.

По предварительным данным, в Чувашии родились 9774 человека, что на 1353 человека меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Рождаемость сократилась на 12,2%. Умерли за указанный период 11 127 человек — это на 2,7% (или на 350 человек) меньше, чем было в январе — октябре 2018 года.

Среди родившихся за десять месяцев 3411 детей (34,9% от общего числа родившихся живыми) были первенцами, 3835 детей (39,2%) — родились вторыми в семьях, 1889 ребенка (19,3%) — третьими, 638 детей (6,6%) — четвертыми и более.

Основными причинами смерти жителей республики остаются болезни системы кровообращения (39,3% всех умерших), новообразования (12,5%), внешние причины смерти (9,7%), болезни органов пищеварения (6,3%) и болезни органов дыхания (4,7%).

Число умерших превысило число родившихся на 30,9%. Напомним, в январе — октябре 2018 года по сравнению с январём — октябрём 2017 года число умерших превышало число родившихся на 18,2%.