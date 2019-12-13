Красноярск, , 10:25 — REGNUM Победителем VII открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае в компетенции «Ювелирное дело» стал студент Политехнического института Сибирского федерального университета Степан Климов. Об этом 13 декабря сообщает региональный портал Newslab.ru.

Как рассказал изданию победитель, конкурсанты должны были за 20 часов проработать творческую часть и создать ювелирное изделие из серебра. В качестве исходного задания им давался примерный общий чертёж, а дальше, по его мотивам, необходимо было действовать самостоятельно.

Теперь у Климова есть возможность сразиться уже на общероссийском уровне, на чемпионате России, который в этом году пройдёт в Кемеровской области

Соревнования молодых профессионалов проходили в Красноярске с 3 по 7 декабря. В них приняли участие более 600 молодых людей в 95 номинацию. Мастерство конкурсантов оценивали более 700 экспертов.

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Как сообщало ИА REGNUM, к движению World Skills Россия присоединилась в 2012 году. А не так давно 45-й по счету чемпионат «олимпиады для рабочих рук» прошёл в России — в Казани. На нём национальная сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм.

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