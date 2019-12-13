Владивосток, , 10:20 — REGNUM Специальное звание «генерал-майор полиции» указом президента России Владимира Путина было присвоено начальнику Управления Росгвардии по Приморскому краю Игорю Гуревичу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе силовой структуры.

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Игорь Гуревич руководит приморским Управлением Росгвардии с июля 2018 года. За это время сотрудники Росгвардии успешно проявили себя при выполнении различных задач по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в регионе.

Игорь Гуревич родился в 1967 году. В 1988 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое училище имени маршала Рокоссовского, в 2009 году окончил Академию управления МВД России. За проявленное мужество и героизм он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени, медалью «За отвагу», иными ведомственными медалями.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Следственного Управления Следственного Комитета по Приамурью Станислав Белянский указом президента России Владимира Путина был произведён в генерал-майора юстиции.