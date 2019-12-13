Майкоп, , 10:28 — REGNUM Малоимущие многодетные семьи из Адыгеи с нового года при рождении третьего и последующих детей смогут получать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Выплата, согласно новому республиканскому закону, будет предоставляться до достижения ребенком возраста трех лет, пишет «Юга.ру».

"При рождении двух и более детей в многодетных семьях выплата будет устанавливаться на каждого ребенка. К примеру, в семье уже есть два ребенка, и рождается двойня, пособие будет выплачиваться на обоих детей», — прокомментировал инициативу министр труда и социального развития Адыгеи Джанбеч Мирза.

На выплату пособия смогут претендовать многодомные семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума. По предварительным расчетам, в 2020 году такой вид поддержки смогут получить свыше 1,3 тыс. семей.

Размер выплаты соответствует величине регионального прожиточного минимума ребенка — в Адыгее эта сумма в настоящее время составляет почти 9,6 тыс. рублей.

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