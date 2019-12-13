Москва, , 09:43 — REGNUM Российские авиакомпании с января по ноябрь 2019 года увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6%. Об этом сообщили в Росавиации.

«Всего за 11 месяцев текущего года российские авиакомпании перевезли 119,2 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,6%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за указанное время пассажирооборот увеличился на 13%, до 300 млрд.

Больше всего в ноябре 2019 года пассажиропоток вырос у авиакомпании S7. Ее услугами воспользовались 1,2 тыс. пассажиров, что больше показателей ноября прошлого года на 47%. Затем идут «Победа» (871 тыс., +37%), «Уральские авиалинии» (692 тыс., +12%) и «Россия» (612 тыс, — 5%).

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