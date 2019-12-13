Калуга, , 12:20 — REGNUM Представление геологического атласа Калужской области состоялось на заседании регионального Совета недропользователей, сообщает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации областного министерстве природных ресурсов и экологии.

По словам автор справочника, кандидата геолого-минералогических наук, заслуженного геолога РФ Станислава Боброва, он предназначен для широкого круга специалистов и руководителей области. В атласе содержится геологическая, геофизическая и гидрогеологическая информация о всех видах полезных ископаемых калужского края.

Издание будет содействовать рациональному использованию недр области и охране геологических объектов. Распространяться атлас будет бесплатно по научным и учебным учреждениям и библиотекам региона.

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