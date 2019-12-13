Россия много делает для решения демографических проблем, но всё ещё и недостаточно, чтобы цифры статистики не тревожили: в 2019 году естественная убыль населения станет рекордно высокой за 11 лет.

Причём, как утверждают в Росстате, приток мигрантов не компенсирует сокращение численности населения. Какова же ситуация в действительности? Трансляция ИА REGNUM посвящена тому, как регионы решают проблемы вымирания граждан.