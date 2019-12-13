13 Декабря
9:49
Население массово покидает Хабаровский край
Тает население Хабаровского края. С начала 2019 года оно сократилось на 18,5 тыс. человек. С января по октябрь в регионе родилось 12 146 детей, а умерло 14 849 человек.
9:45
Вся надежда на льготную ипотеку: Трутнев об оттоке с Дальнего Востока
Остановить отток населения с регионов Дальнего Востока власти надеются с помощью льготной ипотеки. В ДФО можно взять ипотеку под 2%. Правда уже на первом этапе к проекту возникло много вопросов. Льготную ипотеку дают только на приобретение жилья на первичном рынке — такого в некоторых городах региона просто нет. На «вторичке» можно покупать жильё в сёлах. Также льготную ипотеку дают обладателям «дальневосточного гектара» для строительства дома.