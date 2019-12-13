Москва, , 09:38 — REGNUM Сегодня, 13 декабря, Госдума обсудит в первом чтении законопроект, позволяющий торговлю пивом в спортивных учреждениях, в том числе на стадионах, сообщает ИА REGNUM.

Пиво можно будет купить во время футбольных матчей в буфетах.

Во время проведения детско-юношеских спортивных мероприятий реализация и употребление пива и пивных напитков останется под запретом.

Законопроект получил поддержку комитетов Госдумы по спорту, а также профильного комитета — по экономической политике.

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