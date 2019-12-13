Москва, , 09:36 — REGNUM В преддверии Нового года жителям Москвы расскажут о влиянии алкоголя на организм. Приглашаются желающие узнать подробности, сообщается на портале мэра столицы.

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Лекция «Звон бокалов и здоровье: взгляд врача» состоится 19 декабря в парке «Зарядье» в павильоне «Заповедное посольство». Лекция бесплатная, но необходимо зарегистрироваться.

Почему любое употребление спиртных напитков вредит здоровью объяснит Психиатр-нарколог. Он также расскажет, чем можно заменить алкоголь.

Как сообщало ИА REGNUM, вМоскве началась акция «Добрый Новый год». Москвичи смогут своими руками сделать новогодние подарки для благотворительных фондов.

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