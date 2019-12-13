Белгород, , 09:33 — REGNUM Один миллион рублей компенсации морального вреда обязан выплатить ГУП «Белоблводоканал». Деньги предназначены семье слесаря предприятия, который погиб на рабочем месте. Бывший мастер участка за смерть подчинённого осуждён к лишению свободы, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Белгородской области.

В августе 2018 года в селе Муром Шебекинского района прорвало трубу холодного водоснабжения. На место коммунальной аварии мастер участка отправил бригаду из двух слесарей, сварщика и экскаваторщика, снабдил их необходимыми для работы материалами и инструментами, но сам на место прорыва не поехал. Во время ремонтных работ в траншее, где находились оба слесаря, произошёл обвал грунта. 52-летнего рабочего засыпало землёй, он получил множественные телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Суд признал мастера виновным в нарушении правил безопасности. Ему назначили один год и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, а также запретили два года занимать должности, связанные с выполнением обязанностей по обеспечению соблюдения правил и норм охраны труда. ГУП «Белоблводоканал» обязан выплатить один миллион рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.