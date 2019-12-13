Новосибирск, , 09:31 — REGNUM Главное управление МВД РФ по Новосибирской области разыскивает потерпевших от рук подростков в Калининском районе Новосибирска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Отделом полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску устанавливаются потерпевшие от противоправных действий несовершеннолетних, связанных с нанесением телесных повреждений», — сообщается на сайте ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Первомайского района Новосибирска пожаловались на группу школьников, которая держит в страхе весь район. Подростки, которые нападали в Первомайском районе на людей и грабили их, были установлены.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске установили личности подростков, запугавших целый район