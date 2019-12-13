Ульяновск, , 09:26 — REGNUM В Ульяновской области увеличат бюджетные расходы на приобретение технических средств реабилитации, которые люди с ограниченными возможностями здоровья смогут взять на прокат. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По итогам заседания комиссии по делам инвалидов особое внимание было уделено организации службы проката технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень. Проект был запущен в 2018 году, из выделенных в региональном бюджете 971 тыс. рублей приобретено 26 технических средств для детей, в 2019 году направлено 2,8 млн рублей на покупку 73 техсредств. В 2020 году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 3,2 млн рублей.

В министерстве семейной политики и социального благополучия Ульяновской области обращают внимание на то, что пункт проката работает на безвозмездной основе. Отмечается, что, к примеру в Димитровграде для пункта проката закуплено реабилитационное оборудование и индивидуальные технические средства реабилитации, наиболее востребованные населением. В их числе — инвалидные коляски различных модификаций и для разных возрастов, ходунки, костыли для детей и взрослых, противопролежневые матрасы и подушки, подъемник, переносной пандус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проживают более 116 тыс. инвалидов, в том числе 5,5 тыс. детей-инвалидов. Услуги оказывают три реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, три центра социального обслуживания, два детских дома-интерната.

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