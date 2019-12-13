Кейптаун, , 09:29 — REGNUM На севере и востоке ЮАР могут продолжаться сильные дожди. Жителей региона призвали соблюдать особую осторожность. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на прогноз, опубликованный Климатическим центром Сообщества развития Юга Африки (САДК).

По данным синоптиков, существует «высокая вероятность» выпадения обильных осадков в некоторых частях Анголы, Демократической Республики Конго, Мозамбика, Мадагаскара и Сейшельских Островов.

Климатический центр Садка также предупреждает о вероятности локальных наводнений.

Напомним, что ранее на этой неделе проливные дожди обрушились на ряд провинций ЮАР, затопив целые кварталы, угольные шахты и электростанции в стране, уже пострадавшей от масштабных отключений электричества. Кроме того, журналисты сообщали, что из-за удара стихии в районе Претории было смыто по меньшей мере 700 жилых домов.

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