Пермь, , 09:17 — REGNUM Полиция Пермского края задержала подрядчика, который задействован в реализации проекта строительства нового зоопарка в Перми, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, задержанный является руководителем проекта строительства Пермского зоопарка от «РЖДСтрой» Ильей К. Оперативно-следственное мероприятие производилось в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств при строительстве.

Уголовное дело по факту хищения не менее 129 млн рублей возбуждено в конце лета 2019 года. По версии следствия, во время реализации второго этапа проекта строительства зоопарка подрядчик предоставил управлению капстроительства акты выполненных работ и справки об их стоимости с недостоверными сведениями. Выяснилось, что некоторые объекты вообще не были построены, однако деньги подрядчику перечислялись, поскольку предоставленная документация была подписана чиновниками УКС.

В краевом минстрое отметили, что ведомство оказывает содействие следствию. Летом 2019 года УКС аннулировало работы подрядчика примерно на 600 млн рублей за некачественные работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый зоопарк в Перми начали строить в 2017 году. Открытие зоопарка запланировано на 2020 год.

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