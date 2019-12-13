Москва, , 09:20 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский тщательно следит, как его ведомство критикуют в сети, включая Telegram-каналы. Это позволяет улучшить работу, рассказал он в интервью РИА Новости

Мединский отметил, что всячески приветствует критику и следит за ней. Он читает все выходящие критические статьи.

Пользу можно извлечь даже из анонимных публикаций в мессенджерах, они иногда позволяют принять какие-то меры по улучшению работы министерства, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мединский признался, что всегда честен в высказываниях и никогда не жалеет о них. При этом он посетовал, что его слова иногда вырывают из контекста.

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