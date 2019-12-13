Москва, , 09:08 — REGNUM Перед Новым годом Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать аниматора для ребенка, чтобы не омрачить праздничное настроение. Советы опубликованы на сайте ведомства.

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Прежде всего, профессиональный аниматор должен быть хорошим актёром, вживаться в роли Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей, а также обладать знаниями в области педагогики, психологии и игротехники.

Перед приглашением аниматора следует изучить рынок услуг, спросить совета у знакомых, почитать отзывы в интернете, ознакомится с ценами и предлагаемыми программами. Обязательно нужно составить письменный договор на оказание услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбрать сладкие новогодние подарки для детей. Главное правило — подарки нужно приобретать в магазинах и супермаркетах.

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