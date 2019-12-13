Кемерово, , 09:07 — REGNUM Предприятия Кемеровской области по данным на 1 декабря 2019 года задолжали по заработной плате сотрудникам 251,76 млн рублей. Основная часть суммы долга приходится на угольные компании — АО «Шахта «Заречная» (89,7 млн рублей), АО «Шахта «Алексиевская» (54,3 млн рублей), ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское» (38,1 млн рублей) и ООО «Ровер» (25,3 млн рублей).

«Угольные компании Кузбасса, у которых накопилась задолженность по заработной плате перед сотрудниками, разработали меры по её ликвидации и производят поэтапное погашение, — прокомментировали в администрации региона. — В результате совместной деятельности органов власти и предприятий задолженность по заработной плате на сегодняшний момент снижена на 25,3 млн рублей».

Так шахты «Заречная» и «Алексиевская» погасили 10,4 млн рублей и 14,9 млн рублей долгов по зарплате соответственно.