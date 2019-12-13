Красноярск, , 09:02 — REGNUM В ближайшие дни погода в Красноярском крае вернётся к обычной «морозной» норме, а север края накроет арктический циклон. Об этом 13 декабря сообщает региональный портал newslab.ru.

Настоящий мороз — до — 9 °C днем — придёт в столицу края в воскресенье 15 декабря. Но в целом, в Центральных районах края нарастание мороза будет сдерживаться присутствием антициклона.

На севере и востоке мягкий атлантический циклон некоторое время сдерживал наступление арктического холода, но с выходных морозы в этих районах края значительно усилятся.

С 14 декабря в Эвенкии будет уже −35…−25°С. В Туруханском районе 15 декабря похолодает до −38…−29°С.

Приход холодного воздуха из Арктики не позволит заметно подняться температуре в Центральных районах: днём 15 декабря там ожидается −13…−8°С.