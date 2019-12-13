Пермь, , 09:01 — REGNUM В Перми 15 декабря состоится тожественная церемония открытия проекта «Ледовый сезон», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В проекте администрации участвует восемь катков. Праздник начнется в 20:00 по местному времени (18:00 мск) и пройдет под девизом «Приходи всей семьей! Начни сезон со звездой». На катках запланированы показательные выступления спортсменов, конкурсы, мастер-классы, лотереи.

Напомним, в сезоне 2019—2020 годов три дня в неделю в вечернее время на ледовых катках предусмотрено бесплатное катание на коньках. Дети младше семи лет со своим инвентарем могут бесплатно пользоваться катками в любой день.

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