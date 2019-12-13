Москва, , 09:00 — REGNUM Правильный выбор новогодней электрической гирлянды убережёт покупателей от возможного пожара или отравления токсичными веществами. Для гирлянды недопустим резкий запах при работе, надписи на упаковке должны быть на русском языке, говорится в сообщении Роскачества.

Покупать гирлянды нужно в официальных торговых точках, где продавцы могут предоставить сертификат соответствия. Упаковка с надписями на азиатских языках, снабжённая наклейкой на русском, может говорить о незаконном ввозе в страну.

Обмотка провода должна быть целой, особенно в местах соединения с блоком питания и вилкой. Желательно включить гирлянду перед покупкой. Резкий химический запах скажет о низком качестве пластмассы. При нагревании такое изделие будет пахнуть ещё сильнее и, вероятно, выделять вредные вещества.

Читайте также: В Роскачестве дали советы по выбору новогодней ёлки

Обратить внимание стоит на вилку гирлянды. Материал должен быть качественным, а форма — простой. Фигурные, декоративные вилки ломаются быстрее.

Степень защиты от влажности IP20 означает, что изделие нужно использовать внутри помещения. Степень защиты IP44 соответствует условиям на улице под навесом, IP65 — использование при любой погоде.

Нужно убедиться, что не повреждена изоляция провода, а часть провода без лампочек не слишком длинная — от 1,5 м внутри помещений и от 10 м для уличных гирлянд. Лампочки нельзя закрывать бумагой, тканью, другими горючими материалами. При любой неисправности прибор нужно немедленно отключить, напомнили эксперты.

Читайте также: В Роскачестве рассказали, как выбирать фейерверк