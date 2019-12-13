Пермь, , 08:50 — REGNUM В Перми вынесен приговор мастеру ремонтно-технического цеха ООО «Вторчермет НЛМК г. Пермь». Суд признал мужчину виновным в нарушении требований охраны труда, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В суде установлено, что в обязанности мастера входило соблюдение требований охраны труда при проведении опасных работ на площадке производственно-заготовительного участка, однако работник пренебрег правилами. В результате зимой 2019 года прессовщик получил многочисленные тяжелые травмы.

Суд назначил фигуранту уголовного дела штраф 200 тыс. рублей. Судебная инстанция учла добровольное возмещение материальной компенсации травмированному работнику.