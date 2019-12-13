Париж, , 08:48 — REGNUM Согласно опросу французского исследовательского института Odoxa, 61% жителей Франции не нашли речь премьер-министра Эдуарда Филиппа о пенсионной реформе убедительной, а 68% считают забастовочное движение оправданным, передает BFM TV.

По данным исследования, две трети граждан Франции (67%) услышали речь премьер-министра или комментарии к ней. Но только 38% респондентов сочли её убедительной. Если 54% опрошенных сочли её «ясной», то только 39% назвали пенсионную реформу «справедливой».

Кроме того, 42% респондентов во Франции заявили, что Эдуард Филипп показал свою озабоченность ситуацией, но он «успокоил» только 29% из всех.

Опрос проводился онлайн 12 декабря после выступления Эдуарда Филиппа среди более тысячи жителей Франции в возрасте 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Elabe, 54% жителей Франции по-прежнему одобряют общественное движение против пенсионной реформы.

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