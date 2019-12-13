Красноярск, , 08:44 — REGNUM С вертолёта будут выявлять любителей выезжать на встречную полосу в Красноярском крае в предстоящие выходные сотрудники ГИБДД. Об этом 13 декабря сообщает региональный портал newslab.ru.

Прежде всего воздушный патруль будет мониторить наиболее аварийноопасные участки федеральной трассы Р-255 «Сибирь» неподалёку от Красноярска — в Емельяновском и Березовском районах. Но маршруты и время патрулирование участков всегда меняется.

Для патрулирования используется вертолёт Росгвардии, с которой дорожные полицейские совместно отслеживают не только ситуацию на автодорогах, но выявляют и другие нарушения.

Все нарушения, замеченные с неба, фиксируются на видеокамеру.

Как сообщало ИА REGNUM, именно выезд на встречную полосу является причиной самых трагичных аварий, приводящих к гибели людей.

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