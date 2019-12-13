Пермь, , 08:40 — REGNUM В Мотовилихинском районе Перми закрыт доступ в здание детского сада № 114. Причиной стало аварийное состояние кровли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

По данным ведомства, из-за дефектов перекрытия кровля протекает. Существует угроза жизни и здоровью воспитанников и педколлектива.

Прокуратура через суд потребовала обязать Центр развития ребенка — детский сад № 411 провести капитальный ремонт крыши, а департамент образования Перми — профинансировать работы.

Иск надзорного ведомства удовлетворен в полном объеме. Здание закрыто для посещения, ведется организация работ по капитальному ремонту.