Красноярск, , 08:28 — REGNUM За повторный «бесплатный 15-минутный» въезд на территорию терминала международного аэропорта Красноярска придётся заплатить 250 рублей. О этом 13 декабря сообщает пресс-служба аэропорта.

Введением таких правил руководство аэропорта рассчитывает пресечь постоянные «карусели», когда происходит злоупотребление возможностью, по истечении бесплатного лимита ожидания в 15 минут, выехать и опять заехать на парковку, что создаёт трудности для других водителей и пешеходов.

Теперь повторно бесплатно въехать на парковку аэропорта можно будет только через час.

В аэропорту напомнили, что для более длительного ожидания на небольшом удалении от терминала работает бесплатная парковка Р6.