Пермь, , 08:17 — REGNUM Глава Перми Дмитрий Самойлов подверг критике работу чиновников за неубранные тротуары. На своей странице в Instagram он отметил, что большинство жалоб на плохое состояние тротуаров поступает от жителей центра города — Ленинского района.

Мэр сообщил, что устроил для главы администрации Ленинского района Александра Козенкова совместную пешую прогулку. «Замечаний по ходу движения много», — сказал Самойлов.

Глава Перми рекомендовал своему подчиненную совершать такие пешие прогулки ежедневно и отчитываться о состоянии тротуаров и их уборке перед населением в соцсети.

«Предлагаю в качестве эксперимента использовать приложения для трекинга, они и маршрут отслеживают, и количество шагов считают. Будете отчитываться и мне, и жителям, где были, что видели, как работаете с подрядчиком. Уверен, в комментариях пермяки помогут вам с выбором маршрута на следующий день. Эту практику зимой планирую распространить на глав всех районов, можно ввести специальный хэштег #ногамиглавырайона», — заявил Дмитрий Самойлов.

Добавим, что в Перми после оттепели заметно похолодало. На дорогах образовался гололед.