Москва, , 08:24 — REGNUM В России 21,8% от всех дилерских центров, реализующих автомобили, приходится на японские бренды. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Специалисты агентства пришли к такому выводу при подготовке маркетингового отчета «Дилерские сети автопроизводителей в России». Согласно их данным, всего в стране 723 салона занимается реализацией и обслуживанием легковушек японских марок.

Всего же на российском авторынке на середину октября 2019 года насчитывалось порядка 3 323 дилерских центра. Таким образом, каждый пятый из них — японской марки.

Причем больше всего дилерских центров из японских брендов у Nissan — 130 салонов. Примерно одинаковое количество центров имеют Mitsubishi и Toyota (114 и 111 соответственно).

От 55 до 68 дилерских центров в России имеют Mazda, Datsun, Lexus и Suzuki. Остальные автопроизводители из Японии в нашей стране представлены в менее чем в 50 салонах.

Напомним, самое большое количество дилерских центров среди регионов России числится в Москве и Подмосковье (565 автоцентров).

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