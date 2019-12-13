Новосибирск, , 08:07 — REGNUM По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 13 декабря, в Новосибирске ожидаются неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, ухудшение видимости до 1−2 км, местами — до 500 м.

Эксперты по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций отмечают, что по Новосибирской области проходит холодный фронт со снегом.

«В выходные и в начале следующей недели в регионе ожидается похолодание, местами пройдет слабый снег, ночью воздух может выхолаживаться до минус 17 градусов, местами до 27 ниже ноля. К середине недели температура воздуха может повыситься до минус 2 градусов, ветер усилится до 13−18 метров в секунду, синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и метели, — уточнили в ГУ МЧС РФ по области. — Гололедица, снежные накаты и заносы на дорогах, а также сужение проезжей части могут способствовать осложнению дорожно-транспортной обстановки».

Спасатели попросили автомобилистов быть предельно осторожными за рулём и соблюдать скоростной режим. Рыбакам также напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности на льду, а жителям частного сектора — о риске пожаров из-за неправильного устройства и эксплуатации печного отопления.