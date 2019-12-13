Якутск, 13 декабря 2019, 08:14 — REGNUM Власти Якутии разобрались с проблемами финансирования социального такси, которое доставляло больных в медучреждениях на гемодиализе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Поручение главы Якутии Айсена Николаева выполнено, на сегодняшний день перевозки осуществляются в штатном режиме», — сообщили министерстве здравоохранения республики.
Как сообщалоИА REGNUM, 10 декабря диализные больные и их родственники вышли на митинг к зданию правительства с требованием вернуть социальное такси, которое остановило перевозку из-за проблем с оплатой.
Глава Якутии дал два дня правительству республики на решение финансовых вопросов. Всего более 470 пациентов на гемодиализе, из них 430 проходят лечение именно в Якутске.