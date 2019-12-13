Мариинск, Кемеровская область, , 07:55 — REGNUM В Кузбассе вынесен приговор 58-летней жительнице города Мариинска и её 27-летнему сыну. Суд признал их виновными по статье «Использование рабского труда, с применением насилия, с изъятием документов удостоверяющих личность потерпевшего» (п. «г, д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ», сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Установлено, что летом 2015 года они привезли из областного центра к себе в частный дом молодую женщину без определённого места жительства. Она должна была помогать по хозяйству. За работу они пообещали её кормить и одевать, но забрали мобильный телефон и документы. Спустя время начали оскорблять и бить за якобы плохо выполненную работу. За отказ колоть дрова женщина порезала ей предплечья и ягодицы. 21-летняя работница редко мылась и спала на грязном полу, из-за чего у неё проявилось кожное заболевание. Из одежды на ней были только халат и тапочки. В ноябре 2015 года она смогла попросить помощи у соседей, которые обратились в полицию. Женщина была освобождена.

Мать и сын от правоохранительных органов скрылись. Только в марте 2019 года их задержали в Иркутской области и доставили в Кемеровскую область.

Суд приговорил женщину к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима, мужчину — к трём годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.