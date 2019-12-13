Лондон, 13 декабря 2019, 07:39 — REGNUM Консервативная партия получила от народа Великобритании мандат на проведение брексита. Об этом премьер-министр и лидер партии консерваторов Борис Джонсон заявил, выступая 13 декабря во время подсчета голосов.
Выборы в парламент, на которых побеждает консервативная партия, Джонсон назвал «историческими».
Ранее сообщалось, что консервативная партия ушла в отрыв от основных конкурентов (партии лейбористов) после подсчета более половины голосов.
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