Биробиджан, , 07:26 — REGNUM В Еврейской автономной области женщины и мужчины после выхода на пенсию живут в среднем меньше, чем по России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как выяснили аналитики компании FinExpertiza, в России мужчина после выхода на пенсию проживет в среднем ещё 7,5 лет, а женщина 22,6 года, то есть примерно втрое дольше. По результатам исследования стало известно, что рекордно долгий для мужчин срок жизни после наступления пенсионного возраста — 18,6 лет — зафиксирован в Республике Ингушетия. На второй и третьей строках рейтинга расположились республика Дагестан и Москва (15 лет и 14,4 года соответственно). Также сообщается, что 29,1 года — самая значительная средняя продолжительность жизни у женщин после выхода на пенсию — зафиксирована в Республике Ингушетия. Также в первой тройке оказались Якутия (27,1 года) и Мурманская область (26,3 года).

Меньше всего так называемый возраст дожития у мужчин оказался в Тыве (1,3 года), Иркутской области (3,2 года) и Еврейской автономной области (3,4 года). Меньше всего женщины после выхода на пенсию живут в Тыве (16,2 года), а также в Амурской и Еврейской автономной областях (19,6 и 19,4 года соответственно).

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению некоторых экспертов, изучающих социологию Дальнего Востока, в регионе созданы все условия, чтобы люди не доживали в своей массе до пенсии.