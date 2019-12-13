Санкт-Петербург, , 07:06 — REGNUM Из-за длительного переутомления на работе у человека могут развиться заболевания органов зрения, эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы. К таким выводам пришли исследователи из Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья (Санкт-Петербург).

Они выяснили, что риск ухудшения здоровья возникает в том случае, если человек чувствует усталость более 24 часов в неделю, при этом вероятность заболеваний у женщин выше, чем у мужчин — 50% и 30% соответственно.

Отмечается также, что сотрудники с показателем «сильной» усталости (3% от всех мужчин и 5% от всех женщин) болеют чаще — в среднем около 25 дней в году.

В исследовании приняли участие 1,7 тыс. человек. Среди них представлены работники с высоким риском профессионального утомления — врачи, медсёстры, учителя и офисные работники. Медицинский осмотр с определением заболевания прошли около 400 человек.

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