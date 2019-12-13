Оренбург, , 07:02 — REGNUM В Новоорском районе Оренбургской области задержана группа охотников, которые подозреваются в браконьерстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

Чтобы задержать автомобиль, полиции пришлось применить оружие. После двух предупредительных выстрелов в воздух, автоинспекторы произвели выстрелы по колесам транспортного средства нарушителей.

При досмотре машины в багажнике обнаружено две туши косуль и шесть гладкоствольных охотничьих ружей. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.

По подозрению в браконьерстве задержаны три человека, среди которых главный охотовед Новоорского района.