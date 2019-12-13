Благовещенск, , 07:12 — REGNUM Указ о присвоении Станиславу Белянскому специального звания генерал-майор юстиции подписал президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В тексте указа президента РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, говорится о присвоении руководителю Приамурского Следкома генеральского звания.

«Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации: … генерал-майора юстиции Белянскому Станиславу Юрьевичу», — говорится в сообщении.

Станислав Белянский возглавляет областное управление с 2018 года, прибыв в Приамурье из Новгорода.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2016 года обязанности руководителя новгородского управления СКР исполнял полковник юстиции Станислав Белянский, прибывший в Великий Новгород из Ханты-Мансийска.