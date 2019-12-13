13 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Платон Беседин, , 10:48 — REGNUM На неделе осрамился ещё один чиновник, поразивший страну бегемотовой жадностью и дурным вкусом. Речь идёт о министре здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской. В вину ей вменяется то, что она вместе с замом лоббировала интересы одной компании по заключению муниципальных контрактов с минздравом. В общем, классическая история. Быковская, ясное дело, свой грех отрицает.

Джабба Хатт и принцесса Лея Цитата из кф «вёздные войны. Эпизод VI Возвращение джедая» реж Ричард Маркуанд. 1983. США

Ирония в том, что находится она под домашним арестом. А дом её — просто знатное место! Страна ахнула, когда увидела снимки из министерского жилья. Колонны, позолота, хрустальные люстры и резная мебель — так выглядит особняк скромной региональной чиновницы.

Подобное изумляет. В двух аспектах. Во-первых, как так получается, что люди хапают и снова хапают? И только когда видится край, вдруг порочная цепь прерывается. Да и то не для всех. А сугубо для избранных неудачников. И аспект второй — почему они, эти чиновники, такие ненасытные?

Расхищение бюджета Александр Горборуков © ИА REGNUM

Хватает адовых примеров. Вспомним Рауфа Арашукова. Один только его отель с территорией в 17 гектаров с частным озером и минеральным источником поражает. Впрочем, скромно. Как вам Шахабас Шахов из Дагестана? Его роскошнейший особняк, отстроенный, как то пишут, на «распиленные» с сельской школы деньги — туда Шахов ухитрился запихнуть даже хрустальный рояль. Или Александр Постригань, руководивший Клинским районом Подмосковья 22 года, — тоже не промах. Отгрёб себе 407 объектов недвижимости и предметов роскоши на почти 4 миллиарда рублей.

Список можно продолжать долго. Но и так понятно: часть чиновников настолько обнаглела, что утратила любую адекватность. Люди не просто зажрались, а обожрались, но земля их держит, хотя по-хорошему они вот-вот должны лопнуть. Изумляет и то, насколько примитивны и вульгарны их вкусы.

В 90-х, помнится, по стране разгуливали братки в малиновых пиджаках и золотых цепях. Выглядели они вульгарно и так же вульгарно себя вели. И привычки их были вульгарными. Всё, к чему они прикасались, превращалось в карикатурный понт, на который тратилось неимоверное количество денег. Выглядело это бездарно — от особняков до надгробий.

Так вот, нечто похожее мы наблюдаем и сейчас. Только в среде не братков, а тех, кого принято называть людьми власти. Есть такое выражение: «берега потерять», — вот это с ними и произошло. Хапают и хапают, уверенные, что ничего им за это не будет. А будет ли? Накажут ли их? И не правильнее ли наказать их — разок хотя бы — публично?

Василий Иванович Суриков. Боярыня Морозова. 1887(фрагмент)

Вопрос ведь не в факте коррупции. Она была, есть и будет. Нам всем рассказывают про Китай — мол, там расстреливают чиновников за воровство, — ну пусть так, но на деле-то расстреливают скорее показательно. И крайне редко. Так, толпу потешить. Но воруют-то в Поднебесной всё равно. Расхищают и вывозят. Всё к себе, всё для себя. Так что воровство и коррупция — это не сугубо наша, российская, забава.

Однако, что касается России, то тут чиновники обставляют свои дела чересчур прямолинейно и топорно. Они настолько уверены в собственной безнаказанности, что не особо скрываются. Наоборот — выпячивают свои достижения, которые могут выразить лишь одним способом: показухой, понтами. Гуляем так, чтобы стены и пол тряслись! Едим так, чтоб в горло не лезло!

Фокус в том, что властелины участков с хрустальными роялями в помпезных особняках в душонках своих остаются бездарными мещанами, чей внутренний мир напоминает двор, куда прямо с балкона выливают помои. Он всегда, этот двор, внутри них — какой мебелью его ни обставь, каких автомобилей ни накупи! Мещане — в худшем смысле данного слова.

И тут необходимо не просто арестовывать и карать их, не давая откупиться. Это само собой, да, но есть другое: важно формировать чиновничий аппарат совсем по иному принципу. Чтобы туда шли не худшие и не самые алчные, а лучшие — те, кто представляют не дензнаки, а идеалы; те, кто отбирается не по знакомствам и не по принципу: «ты в прошлом известный спортсмен? ну, давай к нам!»

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кадровая политика в стране должна стать принципиально иной. И это — вопрос выживания. Потому что главная угроза для России сегодня — это не Китай или США, а чудовищная дистанция, колоссальная бездна между власть имущими и остальным населением. Между теми, кто как бы наверху и кто как бы внизу. Разрыв этот просто катастрофичен…

Сейчас на экраны выйдут новые «Звёздные войны». А помните старые? Там, где был жирнющий коррумпированный монстр Джабба Хатт. Так вот, некоторые российские чиновники сильно напоминают его. Того, кто из-за собственного жира, лени и алчности не способен видеть ничего вокруг. Он прикован к себе, он обречён на самолюбование. Он жаждет насыщения, но насытиться не способен. Никогда.

Помнят ли наши власть имущие, как кончил Джабба Хатт? И не пора ли им самим согнать накопившийся жирок? Тем более, что даже Джабба Хатт был способен на милосердие. А наши «герои» — способны ли?