Оренбург, , 06:53 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга продлил срок содержания под стражей главе потребительского кооператива «Семейная копилка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Судья удовлетворил ходатайство следствия. Председатель скандального кооператива оставлена в СИЗО до 16 января 2020 года. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, главу кооператива «Семейная копилка» обвиняют в крупном мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Потерпевшим признаны около 800 человек, ущерб составил 250 млн рублей.

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