Москва, , 06:57 — REGNUM Рак, инсульт и ВИЧ вызывают наибольший страх у граждан России, следует из результатов опроса портала health.mail.ru.

В ответах на вопрос, какие заболевания вызывают наибольший страх, 69% опрошенных назвали рак, 36% — инсульт, 30% — ВИЧ.

Болезни сердца, гепатит С и туберкулёз заняли, соответственно следующие три позиции, с показателями 26%, 20% и 15%.

Повышенный страх перед онкологией эксперты объясняют прежде всего недоверием граждан к системе здравоохранения. А последствия инсультов и инфарктов многие наблюдают воочию, в собственной семье.

С 10 по 11 декабря порталом было опрошено 3114 пользователей.