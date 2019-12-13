Иркутск, , 06:45 — REGNUM В Иркутске начала работу комиссия МЧС России, которой предстоит проверить расходование средств из бюджета на оказание помощи пострадавшим от паводка гражданам. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

«Комиссия приступила к проверке обосновывающих документов, представленных правительством Иркутской области, министерством социального развития, опеки и попечительства региона, министерства здравоохранения Иркутской области и других ведомств», — говорится в сообщении.

Руководить комиссией на время проверки будет заместитель главы МЧС России Андрей Гурович.

Напомним, летом 2019 года Иркутская область пережила две волны паводков. Из-за стихии в регионе погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. После этого компенсацию ущерба получили более 12 тыс. человек на сумму 13,2 млрд рублей.

Масштабная проверка совпала по времени с отставкой губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Ранее СМИ сообщали, что что одной из причин его ухода с руководящего поста является неэффективная ликвидация последствий наводнения.

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