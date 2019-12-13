Благовещенск, , 07:08 — REGNUM Ледовая переправа через реку Селемджа открылась в Приамурье. Переправа соединила два удалённых села, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ледовая дорога соединила посёлки Коболдо и Огоджу Селемджинского района, в которых проживает более шестисот человек. Как рассказали в областном МЧС, переправа соответствует всем нормативным требованиям. Это уже третья ледовая дорога, заработавшая в Приамурье этой зимой.

Как сообщало ИА REGNUM, период укрепления льда во многих районах прерывает автомобильное сообщение, а попытки пересекать реки по неокрепшему льду приводят к трагическим случаям.