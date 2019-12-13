Новосибирск, , 06:25 — REGNUM В Новосибирской области с 2020 года начнёт действовать новая программа реабилитации и абилитации инвалидов. Программа была утверждена на заседании регионального правительства сегодня, 13 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Среди главных направлений новой программы — улучшение материально-технической базы организаций, осуществляющих социальную, профессиональную и медицинскую реабилитацию инвалидов, приобретающих специализированную мебель, инвентарь, тренажеры, занимающихся обучением специалистов новым технологиям и методикам оказания услуг людям с инвалидностью, создающих доступную среду, в том числе — в информационном поле.

Программа рассчитана на три года. Общий объём финансирования — 75 млн рублей, 60 млн из которых — федеральный бюджет, 15 млн — областной.

Основная задача региональной программы — сделать реабилитационные и абилитационные услуги для людей с инвалидностью более доступными.

По официальным данным, численность инвалидов в Новосибирской области составляет около 193 тысяч человек, из них 9 730 — дети.