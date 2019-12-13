Москва, , 06:24 — REGNUM В пятницу, 13 декабря, в Москве ожидается переменная облачность с прояснениями, температура сохранится на прежнем уровне −1…+2 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Во второй половине дня в Москве возможны небольшие осадки, мокрый снег и дождь. Скорость южного, юго/восточного ветра составит 3—5 м/с, на порывах до 10 м/с.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −4…+2 °C.

Температура воздуха в Москве и Подмосковье по прежнему сохраняется заметно выше типичной для этого времени года.

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